Nedved risponde a Sarri: «Con lui eravamo scarichi»

Pavel Nedved risponde a Maurizio Sarri dopo le sue parole sulla festa per il quarto posto: le dichiarazioni

Pavel Nedved replica a Maurizio Sarri sulle dichiarazioni in merito ai festeggiamenti per il quarto posto della Juve di Pirlo. Le parole nel corso della presentazione del calendario della Serie A.

PIRLO – «Maurizio ha detto che si è festeggiato il quarto posto. Si è vero, si è festeggiato poco lo Scudetto con lui perché è stato naturale. Ci sentivamo scarichi. Abbiamo provato a dare altre motivazioni con Pirlo. Abbiamo festeggiato il quarto posto per come è avvenuto. Abbiamo trovato tante difficoltà. Pirlo ha conquistato la Coppa Italia e il quarto posto con tante sofferenze. Per questo abbiamo festeggiato tanto».