Neuer stizzito col giornalista: «Hai mai fatto il portiere? Se avessi giocato capiresti». Le parole del portiere del Bayern Monaco

Una vittoria schiacciante, un record storico e una polemica in diretta TV. La serata di Champions League del Bayern Monaco, che si è imposto per 5-1 in casa del Pafos, è stata perfetta in tutto, tranne che per un piccolo, ma pepato, siparietto post-partita che ha visto protagonista Manuel Neuer.

La squadra di Vincent Kompany, a punteggio pieno in ogni competizione, aveva già chiuso la pratica nel primo tempo, ma il gol della bandiera incassato dal portiere tedesco non è andato giù a un giornalista, che ha provato a punzecchiarlo sulla presunta parabilità del tiro di Oršić. La reazione del 39enne campione del mondo è stata glaciale e tagliente. Alla domanda se il tiro fosse imparabile, Neuer ha risposto seccamente: «Sì, era inarrestabile».

L’insistenza del cronista (“Hai reagito tardi?”) ha fatto scattare l’orgoglio del portiere, che ha risposto per le rime, mettendo in discussione la competenza del suo interlocutore. «No. Ma tu sei stato un portiere?».

Alla risposta negativa del giornalista, Neuer ha chiuso la questione con una vera e propria lezione di calcio, mista a una sonora stoccata. «Peccato non eri un portiere. Il pallone è partito dritto inizialmente, poi ha preso una traiettoria differente. Si vede che relativamente tardi prende una traiettoria diversa, girando verso destra. Se giocassi a calcio sapresti di cosa sto parlando. Questa è la risposta alla domanda».

Archiviato il battibecco, per Neuer è stata comunque una serata storica. Quella di Cipro è stata la sua 101ª vittoria in Champions League, un traguardo che gli permette di eguagliare una leggenda come Iker Casillas. Nel mirino ora ci sono l’ex compagno Thomas Müller (111) e il primatista assoluto, Cristiano Ronaldo (115). Un’altra pagina di storia per un campione che, anche dopo un 5-1, non accetta mai di essere messo in discussione.