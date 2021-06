Neuer: «Fascia arcobaleno? Oltre il calcio c’è di più. Siamo un esempio»

Manuel Neuer, portiere della Germania, ha commentato la scelta di indossare la fascia color arcobaleno in sostegno dei diritti umani

Manuel Neuer, portiere della Germania, ha commentato la scelta di indossare la fascia color arcobaleno in sostegno dei diritti umani. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Kicker.

«È un segnale importante, che ha trovato il sostegno del pubblico. In passato la nazionale non prendeva troppe posizioni politiche, o comunque venivano dati degli indirizzi generali. Oggi, invece, anche grazie ai social, ogni singolo ha maggiore influenza. Come nazionale vogliamo dire che oltre il calcio ci sono questioni che vanno sostenute, siamo degli esempi per i giovani. Siamo solidali con loro. In Bundesliga non abbiamo questo tipo di manifestazione ma è un argomento di discussione. Noi siamo per il rispetto, l’inclusione, l’apertura e siamo contro ogni forma di violenza, razzismo e discriminazione. Siamo per la difesa dei diritti umani ed è per questo motivo che continuerò a indossare la fascia arcobaleno».