Con un comunicato ufficiale il Newcastle ha confermato Steve Bruce sulla panchina e contro il Tottenham arriverà alla millesima partita

Il Newcastle ha confermato con un comunicato ufficiale che Steve Bruce rimarrà sulla panchina dei Magpies. Contro il Tottenham per l’allenatore sarà la millesima panchina in carriera. Nelle ultime settimane, dopo l’arrivo del fondo PIF, c’erano state molte voci su possibili allenatori che avrebbero preso il posto di Steve Bruce, ma per ora non ci sarà nessun cambio.

IL COMUNICATO – Amanda Staveley ha dichiarato: «Abbiamo trascorso una settimana estremamente impegnativa nel rivedere l’attività e conoscere le persone ed è imperativo continuare a essere pazienti e considerati nel nostro approccio. Il cambiamento non avviene sempre durante la notte, richiede tempo e seguiamo un piano e una strategia attentamente ponderati».

«Abbiamo incontrato Steve e i giocatori lunedì e abbiamo dato loro il tempo e lo spazio questa settimana per concentrarsi sulla preparazione di quella che è una partita molto importante di domenica».

«Steve è stato molto professionale nei rapporti con lui e lui e il suo team di allenatori porteranno la squadra domenica. Se apporteremo cambiamenti in futuro, Steve sarà il primo a saperlo ma, nel frattempo, gli auguriamo il meglio di fortuna nella sua millesima partita da allenatore e si unirà a te per mettersi alle spalle della squadra».