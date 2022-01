ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Newcastle a caccia di colpi per la permanenza in Premier League. Dele Alli è finito nel mirino dei Magpies

Secondo quanto riferito dalla stampa britannica, il Newcastle è al lavoro per sistemare la rosa e garantirsi così la permanenza in Premier League. Il grande sogno è Dele Alli, in uscita dal Tottenham.

Il giocatore non è esattamente un pupillo di Conte, che non si opporrebbe ad una sua partenza.