Nico Dominguez, centrocampista del Bologna, ha parlato al termine del match vinto contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«È una vittoria importante contro una squadra forte e fisica. Abbiamo giocato molto bene in difesa e siamo stati concreti in attacco nel secondo tempo. Dopo la Coppa Italia ci siamo parlati e abbiamo dimostrato molto nelle ultime partite. La mia crescita? Stiamo crescendo come squadra, giochiamo tutti in Serie A da almeno due stagioni. Contatto con Faraoni? Tutto chiarito, non è successo niente».