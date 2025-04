Nicola: «Abbiamo avuto l’occasione di pareggiarla, ma siamo stati troppo morbidi sui primi due gol»

Le parole di Davide Nicola, tecnico del Cagliari, dopo la sconfitta subita dai rossoblù contro l’Inter fuori casa

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Cagliari contro l’Inter. Di seguito le parole del tecnico rossoblù.

PARTITA – «Dopo il primo gol abbiamo avuto una grandissima occasione per pareggiare. All’intervallo abbiamo detto che volevamo giocare con coraggio e gestire palla anche nella loro metà campo e questo lo abbiamo fatto: la seconda frazione di gioco mi è piaciuta. Sul 3-1 dobbiamo fare i complimenti a Bisseck, ma poi loro hanno salvato sulla linea il 3-2 ma poi ci si sarebbe divertiti».

LETTURE – «Siamo stati un po’ troppo morbidi nei primi due gol presi, siamo stati poco determinati nella lettura. Non abbiamo avuto la determinazione avuta nel secondo tempo, paradossalmente abbiamo avuto una grande occasione per fare 1-1. Tra primo e secondo tempo, ci siamo detti che c’era la voglia di giocare con coraggio ma non lo avevamo messo in pratica. Dobbiamo prenderci più responsabilità. Sul 2-1, facciamo i complimenti a Bisseck, strutturalmente è forte e ci ha messo in difficoltà. Poi De Vrij ha salvato sulla linea, sarebbe stato divertente se potevamo metterli in difficoltà»

PICCOLI – «A me non piace fare a gara di chi si prende i meriti, nel processo di crescita serve fiducia, serve l’ambiente giusto, il resto lo sta facendo lui con impegno e determinazione. Non si deve accontentare».