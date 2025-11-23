Davide Nicola sicuro: «Ecco cosa servirà per battere la Roma. La Cremonese secondo me deve agire così» - Calcio News 24

Nicola verso Cremonese–Roma: “Serviranno organizzazione ed entusiasmo per batterli”. Il tecnico grigiorosso analizza le mosse tattiche e le chiavi della sfida

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida casalinga contro la Roma, valida per la 12ª giornata di Serie A. L’allenatore della Cremonese ha sottolineato la difficoltà dell’impegno, evidenziando quali saranno gli ingredienti necessari per provare a battere la squadra giallorossa: «Per fare una grande partita serviranno organizzazione, entusiasmo e coraggio. Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, dovremo essere attenti nel limitarli e allo stesso tempo avere la personalità per proporre il nostro gioco».

Nicola ha poi commentato la scelta della Roma di scendere in campo senza un vero punto di riferimento offensivo: «Non è una novità. Gasperini ha già utilizzato questo tipo di assetto in passato e sappiamo che è una strategia che nasce dalle sue idee. Per questo motivo abbiamo lavorato molto su noi stessi, preparando la gara in base ai nostri principi e alla capacità di adattarci alle loro soluzioni».

Infine, il tecnico si è espresso sulle possibili armi decisive della sfida: «Oggi ogni elemento conterà, non solo l’attacco della profondità. Sarà una partita di grande intensità tecnica, tattica e di forte aggressività. Vogliamo farci trovare pronti e dimostrare il nostro valore davanti al nostro pubblico».

