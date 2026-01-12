Nicola non ci sta: «Il primo gol nasce da un errore dell’arbitro, l’intervento di Locatelli è scomposto! Vi spiego la mia espulsione»

L’allenatore della Cremonese, Davide Nicola, ha voluto dire la sua dopo la pesante sconfitta rimediata in campionato contro la Juventus

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Juventus Cremonese, il tecnico Davide Nicola ha commentato così la sconfitta per 5 a 0.

PARTITA – «Abbiamo giocato una partita sbagliata nel risultato finale, un po’ strana. Siamo partiti anche bene con coraggio. Mi ha fatto un po’ innervosire il primo gol subito, un po’ fortunoso. Ma ci sta nel calcio. Nasce probabilmente da un fischio sbagliato e mi sono innervosito prima dell’episodio successivo. Stavamo giocando bene. Dopo il 2-0, venuto da un’azione bella nostra, non siamo stati brillantissimi contro una Juve molto forte. Avevamo voglia di giocarcela, poi andando sul 3-0 diventa difficile. Non vorresti mollare ma poi subisci ancora sbagliando qualcosa. Giocare ogni 4 gol contro avversari del genere ci sta pagare dazio. Andiamo avanti, nessun dramma».

ESPULSIONE – «Credo di essere sufficientemente tranquillo per riconoscere alcune dinamiche. L’intervento di Locatellimi sembrava scomposto. Ma a me ha fatto innervosire la dinamica del primo gol sul fallo fischiato su Yildiz. Poi la deviazione ha portato a farci partire con un handicap. Noi dobbiamo essere tranquilli e rimanere disciplinati, ma eravamo partiti bene. Non siamo stati fortunati e non abili a rimanere in partita per provare a riaprirla. A Accettiamo di aver sbagliato numericamente la partita. Non è facile stare dietro a questa Juve che riparte e non è facile accettare certi uno contro uno. Onestamente non è stata la nostra migliore partita ma andiamo avanti, giocando ogni 4 giorni serve grande energia e grande disciplina perché gli avversari sono tutti competitivi».

