Nicolussi Caviglia Venezia, possibile ritorno alla Juve indipendentemente dalla salvezza? Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Nicolussi Caviglia Venezia, possibile ritorno di fiamma in casa Juve? Ecco la situazione attuale considerando il mercato estivo

Hans Nicolussi Caviglia è diventato uno dei rimpianti di Thiago Motta, che avrebbe voluto trattenerlo per sfruttarne il talento a centrocampo. Ma oggi, quel talento lo sta mostrando con la maglia del Venezia, e proprio contro la sua ex squadra, la Juventus, è pronto a giocarsi una partita decisiva.

Il centrocampista affronterà i bianconeri in una sfida che vale la salvezza per il Venezia e potrebbe avere riflessi anche per la Juventus. Ceduto per 3,5 milioni di euro, con bonus legati proprio alla permanenza in Serie A dei lagunari e una clausola del 10% sulla futura rivendita, Nicolussi Caviglia ha trovato spazio, continuità e fiducia in Laguna.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Hans sogna la sua rivincita. E quale miglior occasione se non farlo contro il club che lo ha cresciuto?