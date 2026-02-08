Nkoulou si ritira dal calcio: l’ex difensore del Torino appende gli scarpini al chiodo a 35 anni. Decisione ufficiale!

Nkoulou si ritira dal calcio: l’ex difensore del Torino appende gli scarpini al chiodo a 35 anni. La sua decisione

Il calcio africano saluta una delle sue colonne difensive più rappresentative dell’ultimo decennio. Nicolas Nkoulou, centrale che ha saputo imporsi sia in Europa che in campo internazionale, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. All’età di 35 anni, il difensore ha scelto i microfoni di Afro Foot per comunicare la fine di una carriera segnata da una straordinaria costanza di rendimento e da successi indelebili. Una decisione che chiude un capitolo importante per la storia dei “Leoni Indomabili” (la nazionale del Camerun), di cui Nkoulou è stato per anni un leader silenzioso ma imprescindibile.

Una leggenda per il Camerun

Il legame tra Nkoulou e la sua nazionale è stato viscerale. Con 84 presenze all’attivo, il difensore lascia la scena internazionale come una vera icona. Sebbene il suo ruolo fosse quello di evitare i gol, il suo nome resterà scolpito nella memoria collettiva per una rete pesantissima segnata dall’altra parte del campo. È impossibile, infatti, non citare la finale della Coppa d’Africa 2017 in Gabon. In quell’occasione, contro l’Egitto guidato da Mohamed Salah, Nkoulou siglò il gol del pareggio con un imperioso stacco di testa, spianando la strada alla vittoria per 2-1 che regalò al Camerun il titolo continentale.

Gli anni d’oro a Marsiglia

A livello di club, la carriera di Nkoulou ha toccato l’apice in Francia, in particolare con la maglia dell’Olympique de Marsiglia. In un ambiente caldo ed esigente come il Vélodrome, il camerunense si è affermato come uno dei migliori difensori della Ligue 1. Il suo palmarès in terra transalpina vanta la conquista della Coupe de la Ligue nel 2012. Ma sono i riconoscimenti individuali a raccontare la dimensione del giocatore in quegli anni: inserito nella Squadra dell’anno della Ligue 1 per due stagioni consecutive (2012 e 2013), è stato anche eletto miglior giocatore della stagione 2011-2012 dai tifosi dell’OM. Protagonista poi anche in Italia con la maglia del Torino.

Un riferimento per il calcio africano

La sua costanza lo ha portato a sfiorare per due anni di fila il titolo di miglior giocatore africano del campionato francese (il prestigioso Prix Marc-Vivien Foé), classificandosi secondo in entrambe le occasioni. Con questo addio, Nkoulou volta pagina, lasciando ai posteri l’immagine di un difensore elegante, affidabile e capace di essere decisivo quando la storia lo richiedeva.