N’Koulou, che giocata! In rovesciata sulla linea salva l’1-0 – VIDEO

Rivediamo la giocata spettacolare di Nicolas N’Koulou in Torino-Inter: il difensore granata salva in rovesciata sulla linea dopo il colpo di testa di Miranda diretto in gol

Walter Mazzarri dovrà ringraziare anche Nicolas N’Koulou per il salvataggio odierno che ha permesso al Torino di mantenere il vantaggio contro l’Inter e ottenere i tre punti sulla formazione nerazzurra di Walter Spalletti. Il difensore centrale camerunese classe 1990, infatti, si è contraddistinto per un salvataggio sulla linea spettacolare in rovesciata sul colpo di testa di Joao Miranda a botta sicura.

N’Koulou ha salvato il pallone praticamente sulla linea di porta con una rovesciata spettacolare, anticipando così anche l’avversario Gagliardini che era pronto a depositare in rete il pallone dell’1-1. Così non è stato ed il Torino ritorna ad una vittoria interna contro l’Inter dopo ben 24 anni di assenza. Tante le recriminazioni nerazzurre, fermate ad un passo dal gol dal migliore in campo, Salvatore Sirigu.

Le sauvetage in-extremis de Nkoulou sur sa ligne, ça vaut un but #TorinoInter pic.twitter.com/mNB3yfg4ip — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) 8 aprile 2018

Decimo corner per i nerazzurri. Colpo di testa di Miranda e salvataggio incredibile di N'Koulou! Regge il Toro, eroico il difensore camerunense. #TorinoInter min.63 — Matteo Pedrosi (@MatteoPedrosi) 8 aprile 2018