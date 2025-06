Genoa, Norton-Cuffy campione d’Europa con l’Inghilterra U21: «Che belli i messaggi dei compagni»

Le parole di Brooke Norton-Cuffy, calciatore, del Genoa, ai canali ufficiali del club dopo la vittoria dell’Europeo Under 21 con l’Inghilterra

L’Inghilterra Under 21 ha conquistato il titolo europeo di categoria superando la Germania in una finale combattutissima, decisa ai tempi supplementari. Una vittoria che ha regalato grandi emozioni ai protagonisti in campo e anche a chi, come Brooke Norton-Cuffy, ha portato un po’ di Serie A in trionfo. L’esterno inglese del Genoa, unico rappresentante del nostro campionato nella selezione britannica, ha contribuito al percorso vittorioso dei Young Lions e ha voluto condividere la propria gioia anche con i tifosi rossoblù. Intervistato dai canali ufficiali del club ligure, Norton-Cuffy ha raccontato le sue emozioni dopo il successo:

FESTA E MESSAGGI DAL GENOA – «Ieri sera è stato un momento speciale. Vincere un Europeo con la propria Nazionale è un sogno che ogni calciatore coltiva fin da piccolo. E farlo con questo gruppo, così unito e determinato, rende tutto ancora più bello».

MESSAGGI DEI COMPAGNI – «Dopo la partita ho ricevuto tantissimi messaggi da parte dei miei compagni di squadra al Genoa e anche dal mister. Tutti mi hanno fatto i complimenti e mi hanno scritto parole davvero affettuose. È bello sentirsi così supportati, anche a migliaia di chilometri di distanza. Questo affetto ti dà ancora più forza».

L’ALLENAMENTO IN CORSO ITALIA – «Devo dire che c’è anche un po’ di Genova dentro questa vittoria. Scherzando, ma nemmeno troppo, ho detto ai miei compagni che anche le corse in Corso Italia mi hanno aiutato. Quegli allenamenti sul lungomare, col vento in faccia e la fatica nelle gambe, sono stati preziosi per farmi arrivare pronto a questo appuntamento».