Norvegia Italia 3-0, Donnarumma nel post partita: «Dobbiamo fare mea culpa, si può uscirne solo stando uniti»

Norvegia Italia 3-0, le dichiarazioni di Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano degli azzurri, nel post partita

l portiere e capitano dell’Italia Gigio Donnarumma ha parlato ai microfoni di Rai Sport, dopo il match contro la Norvegia perso 3-0 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Un risultato scoraggiante per gli Azzurri, alla loro peggior sconfitta nella competizione e al primo match di un girone che vede la Norvegia prendere il largo a 9 punti.

Come si spiega? – «Non ho spiegazioni al momento. Bisogna solo andare dentro e rendersi conto della prestazione di stasera, i nostri tifosi non meritano questo. Da queste partite dobbiamo uscire tutti insieme, serve un esame di coscienza».

Come uscirne? – «Da noi, deve scattare da noi innanzitutto. Siamo l’Italia e non sono accettabili queste partite. Ognuno deve fare mea culpa e dopo se ne esce tutti insieme. Dobbiamo stare più uniti di prima».

Il portiere della Nazionale ha poi parlato anche ai microfoni di Sky Sport.

DICHIARAZIONI – «Abbiamo fatto una brutta partita, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. È dura parlare, dobbiamo solo lavorare e fare più punti possibili perché vogliamo andare al Mondiale. Abbiamo qualità, tanta qualità, giovani forti. Dobbiamo fare molto di più, nell’aggressività e nel ritmo. Ho fiducia in questi ragazzi. Serve un po’ di cattiveria e di cazzimma in più: che stasera ci è mancata. Dobbiamo rimanere uniti e seguire Spalletti per uscirne. D’ora in poi dobbiamo fare più punti possibili. Non sono preoccupato perché conosco il valore di questa squadra ma deluso sì. Dobbiamo dimenticarci di questo match imparando la lezione che abbiamo preso. Il Mondiale? Non l’ho mai giocato e daremo tutto per andarci. Tutti insieme sono convinto che ce la faremo. Serve fiducia e unità. Pensando già alla prossima partita».