Norvegia Italia, primo tempo amaro per gli azzurri di Spalletti. Record negativo al termine dei primi 45 minuti

Come riferito da OptaPaolo, con il 3-0 subito nel primo tempo di questa sera in Norvegia Italia, per gli Azzurri, si viene a verificare un record negativo storico.

Per l’Italia, infatti, si tratta della prima volta nella sua storia che nelle qualificazioni ai Mondiali, chiude il primo tempo sotto di 3 reti sugli avversari.

Un record storico negativo che evidenzia ulteriormente il momento difficoltà della nazionale azzurra allenata da Luciano Spalletti, e che aumenta lo spettro di una nuova mancata qualificazione ai mondiali della nazionale.