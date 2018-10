La notte di Gabigol: rete della vittoria e dedica speciale a Robinho – VIDEO

L’attaccante segna il decisivo 1-0 che fa trionfare il Santos nel derby. Poi la specialissima dedica a Robinho – VIDEO

Nel Brasile Gabigol è letteralmente rinato. Non è una novità ma la crescita continua dell’ex attaccante interista è incredibile. Il brasiliano è il capocannoniere del Campionato Brasileiro con 14 reti e stanotte è diventato il nuovo eroe del Santos nel sentitissimo derby Paulista contro il Corinthians. Per prendersi la copertina del Clássico Alvinegro, a Gabriel Barbosa è bastato un minuto: non solo il gol partita, da rapace d’area, ma soprattutto la conseguente esultanza che ha fatto impazzire i tifosi carioca.



Una corsa verso la curva, doppio passo e tuffo a terra: il riferimento è a un’altra stella del passato del Santos, quel Robinho che nel lontano 2002 ubriacò la difesa del Corinthians con la pedalada, procurandosi un rigore decisivo. Fu la cartolina con cui l’ex Real Madrid e Milan si presentò al grande calcio. E l’omaggio è ben studiato: «Sì, l’ho fatto per il mio amico Robinho. Parliamo molto, mi manca», ha poi rivelato nel post partita Gabigol ai microfoni brasiliani.