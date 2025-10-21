Nottingham Forest, niente Mancini in panchina: il club inglese ha ufficializzato il nuovo allenatore. I motivi della scelta e l’obiettivo da raggiungere

Nottingham Forest: Sean Dyche è il nuovo allenatore, obiettivo salvezza. Dopo il no di Mancini, ecco il nuovo tecnico degli inglesi

Il Nottingham Forest apre un nuovo capitolo della propria storia affidandosi a Sean Dyche. Dopo l’esonero di Ange Postecoglou, il club inglese ha ufficializzato l’arrivo dell’ex tecnico dell’Everton, che avrà il compito di rilanciare la squadra in Premier League e riportarla lontano dalla zona retrocessione. La decisione è arrivata dopo un attento processo di selezione condotto dal responsabile globale del calcio Edu Gaspar e dal direttore tecnico George Syrianos.

Nel comunicato ufficiale, il Nottingham Forest ha espresso grande fiducia nelle capacità del nuovo allenatore: “Il Nottingham Forest è lieto di confermare la nomina di Sean Dyche come nuovo tecnico del club. Allenatore esperto e rispettato in Premier League, Dyche apporta il giusto mix di carattere, organizzazione tattica e risultati concreti per guidare la squadra nel prossimo capitolo della sua storia”.

L’ex manager del Burnley e dell’Everton vanta oltre 330 panchine in Premier League e una reputazione costruita su solidità difensiva, spirito di gruppo e attenzione ai dettagli, in particolare sulle palle inattive. Elementi che si sposano perfettamente con l’identità e le esigenze del Nottingham Forest, una squadra che negli ultimi mesi ha mostrato limiti di compattezza e continuità di rendimento.

Nottingham Forest in crisi di risultati

Il momento del club resta delicato: dopo otto giornate di campionato, il Nottingham Forest occupa la diciottesima posizione in classifica, in piena zona retrocessione. L’ultimo successo risale al 17 agosto, nella gara d’esordio contro il Brentford. Da allora, il bilancio parla di sette sconfitte e tre pareggi tra Premier League ed EFL Cup, un rendimento che ha portato la dirigenza a cambiare nuovamente guida tecnica. Né Nuno Espirito Santo, né Ange Postecoglou sono riusciti a invertire la rotta.

Ora tocca a Dyche provare a risollevare le sorti dei “Tricky Trees”. La sua esperienza nella lotta salvezza, maturata in anni difficili al Burnley e poi all’Everton, potrebbe rappresentare la chiave per dare stabilità e fiducia a un gruppo in difficoltà. Il Nottingham Forest punta su un tecnico pragmatico, abituato a lavorare con risorse limitate ma capace di trasmettere mentalità e disciplina.

L'obiettivo è chiaro: tornare a vincere e ristabilire l'identità competitiva che da sempre contraddistingue il club di Nottingham. Con Sean Dyche in panchina, il Nottingham Forest spera di riscrivere il proprio destino in Premier League.