Nuno Espirito Santo, tecnico del Tottenham, ha parlato dell’assenza di Harry Kane dalla gara contro il Manchester City

Harry Kane non figura nella lista dei disponibili per la gara contro il Manchester City. Ne ha parlato Nuno Espirito Santo, tecnico del Tottenham, prima della gara ai microfoni di The Athletic.

«Sta continuando la sua preparazione. Harry ha bisogno di lavorare, ha lavorato oggi e continuerà a lavorare finché non sarà pronto. Harry è allo stadio? Ha lavorato la mattina, non so cosa farà».