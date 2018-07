Nuove maglie Toro 2018-2019: oggi la presentazione delle nuove casacche che indosseranno Belotti e compagni. Tutte le info – FOTO

Radunati squadra e staff in vista del ritiro di Bormio, nella mattinata di oggi primo appuntamento ufficiale della nuova stagione al Filadelfia. Quello con la presentazione delle maglie da gioco che il Toro sfoggerà nel corso del prossimo campionato. L’appuntamento è previsto per le ore 12, alla presenza degli sponsor oltre che di Emiliano Moretti. Che a margine dell’evento racconterà le emozioni vissute per l’ultimo rinnovo di contratto, all’alba di una stagione che lo vedrà nel ruolo di chioccia per i giovani in spogliatoio senza escludere però, al momento, anche un’assidua presenza sul terreno di gioco. Le nuove maglie del Toro della stagione 2018-2019 saranno ancora griffate Kappa. E conterranno spazi per i tre main sponsor: Suzuki, Sport Pesa e Beretta. Grande curiosità per la seconda e la terza maglia, da sempre molto apprezzate dai tifosi granata. Sicuramente confermato il modello Kombat, con tessuto aderente ed elastico. Così come il colore della prima maglia da portiere, che continuerà ad essere verde scura.