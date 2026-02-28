Nuove regole IFAB 2026: guerra ai perditempo, novità per VAR e fuorigioco. Come cambierà il regolamento già a partire dai Mondiali!

Ultime Notizie
Nuove regole IFAB 2026: stop alle perdite di tempo, novità per VAR e fuorigioco. Cosa cambia già a partire dai Mondiali!
Il calcio internazionale dichiara guerra ai “furbetti” del cronometro. Durante la 140ª assemblea generale dell’IFAB a Hensol, in Galles, sono state tracciate le linee guida per sradicare l’antisportività legata alle perdite di tempo. Le nuove direttive, che diventeranno effettive dal 1° giugno in vista del Mondiale, promettono di rivoluzionare il ritmo delle partite. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
Stop alle perdite di tempo: rimesse e infortuni
La prima grande novità riguarda le riprese di gioco. Sulla scia del successo dei limiti imposti ai portieri, l’IFAB ha stabilito un tempo massimo di 8 secondi per battere le rimesse dal fondo e i falli laterali. Chi non rispetterà il conto alla rovescia dell’arbitro verrà sanzionato pesantemente: calcio d’angolo per gli avversari (sui rinvii dal fondo) o inversione della rimessa laterale.
Giro di vite anche sulle simulazioni e sui finti crampi. Se un giocatore richiederà l’intervento dello staff medico per più di 8 secondi, sarà costretto ad abbandonare il campo per 60 secondi, lasciando la squadra in inferiorità numerica. La penalità sarà annullata solo se il fallo subìto genererà un cartellino avversario. Unico “bug” del sistema: la regola non potrà essere applicata ai portieri.
Sostituzioni a tempo e poteri del VAR
Basta anche ai lunghi abbracci durante i cambi. I giocatori avranno un massimo di 10 secondi per uscire dal campo una volta visualizzato il numero sulla lavagnetta luminosa; in caso di ritardo, la squadra giocherà in dieci fino alla successiva interruzione.
Per quanto riguarda la tecnologia, la spinta al cambiamento arriva da Pierluigi Collina. Grazie al suo benestare, il protocollo VAR verrà ampliato: potrà intervenire sui secondi cartellini gialli assegnati per errore e sui calci d’angolo inesistenti dai quali scaturisce una rete.
Il dibattito sul fuorigioco
Resta caldissimo il tema del fuorigioco. Mentre dal 2027 sarà obbligatorio per tutte le leghe consentire le proteste al solo capitano, l’IFAB sta valutando la rivoluzionaria proposta sulla “luce” ideata da Arsène Wenger. Secondo l’allenatore francese, il fuorigioco dovrebbe essere fischiato solo quando l’intero corpo dell’attaccante supera visibilmente l’ultimo difendente, cancellando le sanzioni millimetriche. I tempi per questa svolta, tuttavia, si annunciano ancora lunghi.
