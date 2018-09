Nuovo Bernabeu: si avvicinano i lavori di restauro dello stadio del Real Madrid. Spese per quasi 600 milioni

I lavori per il nuovo Bernabeu si avvicinano: come riporta Marca, i lavori per la ristrutturazione dello stadio del Real Madrid prenderanno presto il via. Dopo circa quattro anni di trattative con le istituzioni si sta studiando un accordo per il finanziamento per il restauro dell’impianto, il quale dovrebbe essere definito dopo una riunione straordinaria dei soci convocata dal presidente Florentino Perez per il 23 settembre. Il tempo stimato per i lavori è tra i tre e i quattro anni: primo passo, la demolizione del centro commerciale ‘Esquina Bernabeu’, adiacente allo stadio. Poi, tutto il resto, dalla facciata alla copertura superiore. La spesa? Intorno ai 575 milioni, per un risultato che si preannuncia spettacolare…