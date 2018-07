Ciao ciao Bonucci, il Milan pensa già al futuro: Romagnoli nuovo capitano?

Nuovo capitano Milan: con l’addio imminente di Bonucci, direzione Juventus, i rossoneri studiano varie soluzioni. Oltre al nome di Donnarumma spunta quello di Romagnoli

Il Milan si prepara all’addio di Leonardo Bonucci: non ancora sicuro al cento per cento, ma quasi secondo le ultime voci di mercato che vedrebbero l’attuale capitano rossonero di ritorno all’amata Juventus in cambio del giovane Mattia Caldara (con il possibile prestito di Gonzalo Higuain a Milano). Insomma, tutto come previsto o quasi, anche se restano da verificare gli effetti della clamorosa mossa di mercato. Di certo c’è soltanto il fatto che Bonucci dovrebbe essere degradato ad ore dal proprio ruolo: i tifosi del Milan hanno chiesto la revoca della fascia da capitano per il difensore – evidentemente non più tanto gradito dall’ambiente rossonero, ma nemmeno da quello bianconero – che potrebbe già dalla prossima uscita (ammesso e concesso che giochi) negli USA essere privato dei suoi galloni.

Chi sarà il nuovo capitano del Milan al suo posto? La maggior parte degli indizi portano a Gigi Donnarumma, capitano designato rossonero già la scorsa stagione, prima dell’arrivo di Bonucci ed obiettivamente uno dei giocatori più indicati per quel ruolo in ottica futura. C’è però da dire che nemmeno il portiere milanista è tanto sicuro di rimanere, causa voci di calciomercato e Mino Raiola, e che dopo quanto accaduto la scorsa estate, con l’addio prima annunciato e poi rettificato, il suo rapporto con la piazza milanista non sia poi tanto buono. Il tecnico Gennaro Gattuso studia allora una soluzione di ripiego, ma nemmeno troppo: il difensore Alessio Romagnoli nuovo capitano rossonero. Proprio l’ex romanista, candidato al ruolo in quanto a carisma e prospettive future, potrebbe essere uno dei perni del Milan che verrà. Calciomercato, come sempre, permettendo…