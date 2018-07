Leonardo e Paratici si sono incontrati oggi a Milano. I due dovrebbero aver discusso della maxi trattativa Bonucci-Caldara-Higuain

I contatti tra Milan e Juventus si fanno sempre più intensi. Secondo quanto riporta Sky Sport, si sarebbe concluso poco fa un incontro a Milano tra il nuovo direttore tecnico rossonero Leonardo e il collega bianconero Fabio Paratici. Tra i due club sono in ballo trattative piuttosto importanti e questa potrebbe essere stata l’occasione perfetta per definire alcuni dettagli. La Juventus ha infatti intenzione di riportare Leonardo Bonucci a Torino come ha confermato lo stesso Beppe Marotta in diverse occasioni. Lo stesso dirigente ha poi dichiarato che la squadra è al completo per quanto riguarda il reparto difensivo, ma le trattative con il Milan vanno avanti. Proprio oggi, dall’incontro tra l’agente di Bonucci e Paratici si sarebbe giunti all’accordo sull’eventuale nuovo contratto in bianconero: 6 milioni a stagione per i prossimi 4 anni.

Il Milan sarebbe anche disposto a perdere il proprio capitano, ma in cambio chiede un giocatore tra Mattia Caldara e Gonzalo Higuain. Per i bianconeri l’ex Atalanta è praticamente incedibile mentre per l’argentino c’è una maggiore apertura al trasferimento. I rossoneri avrebbero rifiutato un scambio tra Bonucci e Medhi Benatia ma non mollano l’ex Napoli. Higuain è stato individuato dal Milan come il profilo perfetto per sostenere l’attacco e nel frattempo lavora anche con il Chelsea per Alvaro Morata. Secondo Sky Sport, la Juventus sarebbe intenzionata ad accettare lo scambio tra Bonucci e Caldara ma i rossoneri devono impegnarsi all’acquisto a titolo definitivo di Higuain. Non solo, perchè un altro nome chiave per risolvere il rebus di mercato è quello di Daniele Rugani, con la Juventus pronta a cederlo al Chelsea per una cifra intorno ai 50 milioni (ai ‘blues’ il difensore ritroverebbe Maurizio Sarri, già suo allenatore all’Empoli). Inoltre, come riporta Tuttosport, il club londinese nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino anche l’oggetto del desiderio del Milan, Caldara. Per uno scenario tutto in divenire e aperto a molteplici sviluppi.