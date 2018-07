Nessuno vuole Bonucci: il Milan si interroga sulla fascia da capitano

Bonucci tra due fuochi: i tifosi juventini respingono l’idea del ritorno dell’odiato ex, i tifosi rossoneri rifiutano quella di un capitano che ha dichiarato amore per un’altra squadra

Una tattica pericolosa che di fatto lo ha messo già all’angolo: Leonardo Bonucci, esponendosi pubblicamente circa la possibilità di un ritorno alla Juventus, rischia adesso davvero tantissimo. In realtà il capitano del Milan, approdato in rossonero a sorpresa appena un anno fa dopo la spaccatura repentina con la società bianconera, è l’unico della strana vicenda di calciomercato a non aver ancora proferito parola. Restano però le altre parole – tutte di conferma – di tutti i protagonisti: dall’allenatore rossonero Gennaro Gattuso, all’amministratore delegato bianconero Beppe Marotta, passando ieri per le parole del neo-direttore tecnico milanista Leonardo. Bonucci vuole tornare alla Juventus, una squadra in cui l’ambiente non è particolarmente caldo intorno al suo nome: i tifosi, memori del doloroso tradimento della scorsa estate, sono in maggioranza piuttosto contrari a riaccoglierlo in squadra. Una situazione che fa esitare anche la stessa dirigenza juventina, che non vorrebbe rovinare un clima idilliaco creatosi dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo con una mossa di mercato che rischia di diventare un boomerang.

Dall’altra parte però c’è il Milan che – con Gattuso prima e Leonardo ieri – ha di fatto messo Bonucci con le spalle al muro di fronte alle proprie responsabilità ammettendo la volontà del giocatore di tornare alla Juve. Risultato? Anche i tifosi rossoneri, adesso, non vogliono più il difensore in squadra. Di più: Bonucci lo scorso anno aveva chiesto di diventare capitano del nuovo Milan e, almeno per il momento, mantiene la fascia. Come può essere capitano però chi ha pubblicamente ammesso di amare un’altra squadra e di volervi fare ritorno, tanto da non voler nemmeno considerare – almeno per ora – la possibilità di una cessione all’estero? Possibile che Gattuso privi Bonucci della fascia sin da subito? Qualora poi l’ex bianconero – per forza di cose – dovesse rimanere al Milan, come verrebbe accolta dai tifosi la notizia della sua permanenza? Che clima si creerebbe intorno a lui? Il rischio di trovare terra bruciata ovunque per Bonucci è quantomeno realistico.