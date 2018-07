Tiene ancora banco lo scambio Bonucci-Caldara tra Juventus e Milan. Nell’affare potrebbe rientrare anche Gonzalo Higuain

«Abbiamo già una rosa competitiva ci siamo incontrati con Leonardo, che si è fatto portavoce del desiderio di Bonucci di tornare alla Juventus. Un gesto che abbiamo gradito ma in questo momento non abbiamo spazio» ha detto Beppe Marotta parlando del possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus. Il difensore vuole tornare, i due club sono usciti allo scoperto: «Il suo desiderio è quello di tornare alla Juventus – è la versione di Leonardo -, se sarà possibile lo faremo ma senza obblighi, vedremo se ci sarà la possibilità».

Il difensore e capitano rossonero dunque ha chiesto di lasciare il Milan per la Juventus in uno scambio Bonucci-Caldara non semplice da portare a termine. I bianconeri hanno bisogno di liberare spazio per il ritorno del numero 19 ma non vorrebbero privarsi del difensore classe ’94 appena arrivato a Torino. L’indiziato numero uno a lasciare la corte di Allegri sembra essere Daniele Rugani, corteggiato dal Chelsea, ma in quel caso il Milan dovrebbe accettare un’altra contropartita tecnica: Gonzalo Higuain. Manca l’intesa sulla valutazione del Pipita e sulla carta Caldara ma Bonucci ormai ha deciso e ha già visto Allegri a Milano. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.