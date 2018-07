Nuovo numero di maglia per Cuadrado alla Juve: ha scelto il 16

Giorni intensi di riflessione, ripensamenti e, addirittura, sondaggi via web: alla fine però Juan Cuadrado parrebbe aver scelto il proprio nuovo numero di maglia per la prossima stagione. Non era una scelta per nulla scontata dopo l’addio – forzato – al numero che praticamente da sempre (ma non dal giorno del suo arrivo alla Juventus un paio di stagioni fa, quando dovette accontentarsi del numero 16 perché il 7 era già di Simone Zaza) lo aveva accompagnato: il 7. Complice l’arrivo di Cristiano Ronaldo, l’esterno colombiano aveva dovuto di fretta fare a meno del proprio feticcio, perché del resto alle regole del marketing e dell’economia globale è praticamente impossibile opporsi e l’ex asso portoghese del Real Madrid, noto al mondo semplicemente con l’acronimo globale di CR7, non poteva di sicuro diventare CR… qualche altro numero, per il bene comune.

Alla fine Cuadrado lo scorso 13 luglio aveva deciso di non decidere ed aveva indetto un sondaggio su Twitter chiedendo ai propri tifosi di scegliere in suo luogo il nuovo numero di maglia bianconera. Le opzioni disponibili erano tra i numeri 49 (il favorito, tant’è che in realtà avrebbe vinto quello su Twitter, perché risultato di 7 al quadrato o meglio… al Cuadrado, per sfruttare un gioco di parole abusatissimo), 21 (storico numero in casa bianconera, ne sono stati possessori Zinedine Zidane e Paulo Dybala, tanto per citare due esempi), 10 (numero in possesso attualmente dello stesso Dybala, ma in questo caso Cuadrado pare avesse semplicemente voluto prendere in giro l’amico e compagno di squadra argentino, con cui ha un ottimo rapporto) e dulcis in fundo appunto il 16 (già vestita in passato e che apparteneva al portiere Carlo Pinsoglio, che però cambierà a sua volta numero prendendo il 22). Alla fine, a spuntarla, è stato proprio quest’ultimo numero, che richiama comunque al 7: 1+6, infatti, se la matematica non è una opinione, fa appunto 7. Qualcuno ora ipotizza che Cuadrado possa essere il nuovo Ivan Zamorano: l’ex attaccante cileno dell’Inter, anni fa, lasciò il numero 9 per far posto – corsi e ricorsi storici – ad un altro Ronaldo (il Fenomeno brasiliano) e prese il 18. Sulla sua maglietta da quel momento tra l’1 e l’8 comparse il simbolo “+” a fare la somma… 9: furbo, no?