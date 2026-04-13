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Nuovo presidente FIGC, il Verona cambia idea? La rivelazione sul sostegno per Malagò
Nuovo presidente FIGC, il Verona cambia idea? La rivelazione sul sostegno per Malagò: occhio a cosa potrebbe accadere domani
La candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC potrebbe raccogliere un ulteriore sostegno nelle prossime ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di domani, 14 aprile, anche l’Hellas Verona potrebbe decidere di sottoscrivere formalmente il sostegno all’ex presidente del CONI, dopo non essersi espresso nel passaggio iniziale dell’assemblea di Lega Serie A.
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Nuovo presidente FIGC, si arriverebbe così a quota 19 club favorevoli
Se questo scenario dovesse concretizzarsi, il numero delle società di Serie A favorevoli a Malagò salirebbe da 18 a 19, rafforzando ulteriormente una candidatura che già oggi appare nettamente in vantaggio all’interno della massima lega. Al momento, infatti, la sola società rimasta fuori dal fronte pro-Malagò sarebbe la Lazio, che non ha sottoscritto il sostegno.
Nuovo presidente FIGC, la posizione del Verona può cambiare il quadro politico
L’eventuale adesione del Verona avrebbe soprattutto un valore politico, perché porterebbe il candidato sostenuto dalla Serie A vicinissimo all’unanimità. Un segnale importante in vista del percorso che porterà alle elezioni federali del 22 giugno, dove il peso di una base così larga potrebbe risultare decisivo.