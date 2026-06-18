Nuovo Stadio Roma a Pietralata: progetto, capienza e la Curva Sud più grande del mondo

Nuovo Stadio Roma a Pietralata: tutti i dettagli sul progetto del club giallorosso

L’iter per la costruzione del nuovo stadio dell’AS Roma a Pietralata è giunto alle fasi conclusive, avvicinandosi alla posa della prima pietra. Il sito del Comune di Roma ha pubblicato una dettagliata relazione tecnica che svela i segreti e i numeri dell’impianto.

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Il documento analizza non solo gli aspetti architettonici, ma anche le procedure di sicurezza, tra cui scanner ai tornelli e un controllo veicolare tramite speciali sensori sotto l’asfalto. Dal punto di vista delle metrature, il progetto prevede una superficie territoriale complessiva di 270.328 metri quadri, con una Superficie Utile Lorda (SUL) di 40.638 mq. Le cubature insediabili sfiorano i 130.042 metri cubi: le aree destinate ai servizi misurano 66.821 mc, le aree verdi 111.505 mc e i parcheggi si attestano a 93.826 mc. Grande attenzione all’ospitalità: il complesso museale e gli store supereranno i 3.600 mq, mentre l’area di accoglienza Premium si estenderà per oltre 20.000 mq.

Il progetto urbanistico si sviluppa attorno a due enormi polmoni verdi. Il “Parco Centrale” sarà uno spazio multifunzionale, accessibile e pienamente sostenibile, pensato per favorire la rigenerazione ecologica e per essere vissuto dalla comunità cittadina quotidianamente, alternando aree per il relax a zone puramente sportive. Adiacente ad esso sorgerà il “Parco dello Stadio”, la cui imponente struttura principale sarà circondata da un podio rialzato progettato appositamente per gestire i flussi dei tifosi in condizioni di massima sicurezza. L’accesso avverrà inoltre tramite il suggestivo “Boulevard Sud”, un lunghissimo percorso pedonale completamente immerso nel verde e ricco di comode zone d’ombra che collegherà la stazione Tiburtina direttamente al podio dell’impianto.

Il vero e proprio fiore all’occhiello voluto dalla famiglia Friedkin sarà però il catino interno e, in modo particolare, la nuova Curva Sud. È stata infatti progettata con l’ambizione di essere la più grande curva al mondo, prendendo ispirazione dal celebre “muro giallo” del Borussia Dortmund. Questo gigantesco settore unico ospiterà quasi 23.000 tifosi romanisti, suddivisi tra la porzione centrale da 9.517 posti e i due spicchi laterali Est e Ovest, da 6.626 posti ciascuno. Infine, la tribuna principale (denominata Monte Mario) accoglierà 4.572 spettatori nell’anello inferiore e 9.896 in quello superiore