Nuovo Stadio San Siro, De Chirico: «Inter e Milan scapperanno»

Il consigliere di Forza Italia, De Chirico, ha parlato oggi del progetto del nuovo Stadio San Siro e del suo futuro

Il consigliere comunale di Milano, e in quota con Forza Italia, Alessandro De Chirico, è tornato a parlare oggi del progetto del nuovo stadio che dovrebbe sorgere al posto di San Siro.

Il consigliere ha detto come la mancata decisione sia «il metodo di un centrosinistra che, sui temi che contano, ha deciso da tempo di non decidere. Più passa il tempo e più il rischio di far scappare a gambe levate Inter e Milan dal Meazza è sempre più fondato».