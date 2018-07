N’Zonzi è a Boston: incontro con la Roma? E Bailey…

La Roma non molla Steven N’Zonzi. Il centrocampista è a Boston: incontro con i giallorossi. Per l’esterno salgono le quotazioni di Bailey

Si agita il mercato della Roma. Dopo aver perso Malcom sul filo di lana, a causa dell’inserimento a sorpresa del Barcellona, il club giallorosso valuta le alternative e pensa a Leon Bailey. Esterno d’attacco giamaicano, classe 1997, può lasciare il Bayer Leverkusen per misurarsi con un’altra realtà e per giocare in Champions League. I rapporti tra i due club sono ottimi ma i tedeschi hanno sparato richieste vicine ai 100 milioni. Un bluff per massimizzare la cessione del talento giamaicano capace di realizzare 12 gol lo scorso anno. E poi c’è N’Zonzi.

Il centrocampista può essere la ciliegina sulla torta di un mercato che ha rinnovato tanto la rosa di mister Di Francesco. Il centrocampista francese, campione del mondo con la sua Nazionale, è a Boston. E se fosse andato da Pallotta? Questa la domanda ricorrente tra i tifosi della Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport non ci sarebbe stato alcun incontro ma il giocatore piace, non è un mistero. Al momento però l’affare è bloccato: per l’arrivo di N’Zonzi occorrono 35 milioni e occorre nche la partenza di Gonalons ma il francese ha dei seri dubbi sul possibile trasferimento in Premier League.