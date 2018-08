L’allenatore del Siviglia, Pablo Machín, ha parlato di Steven N’Zonzi, obiettivo di mercato della Roma

Da tempo nel mirino della Roma, Steven N’Zonzi si è riaggregato oggi ai compagni del Siviglia dopo le vacanze post Mondiale che lo hanno visto vincitore con la maglia della Francia. A parlare della situazione del centrocampista oggi c’è stato l’allenatore del club andaluso, Pablo Machín: «No ho la speranza di averlo o no, sono sicuro che è un giocatore del Siviglia giocatore. E’ un campione del mondo, lo ho già chiamato per congratularmi con lui. Voglio essere rispettoso, ma lui ha un contratto e una buona squadra per crescere col Siviglia. Chi lo vuole deve pagare la clausola o fare un’offerta che il club possa ritenere opportuna. Siamo tutti d’accordo che non è Campione del mondo per caso ed è un riferimento qui, il primo passo per poter aspirare a qualcosa di più è fare bene nel club dove siamo». Una trattativa difficile per la Roma, coi giallorossi che hanno già individuato un’alternativa a centrocampo in Samassekou del Salisburgo.