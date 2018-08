La Roma su N’Zonzi e Promes. Pallotta ha confermato l’interesse per il francese e ha smentito quello per Suso

La Roma lavora sempre su un doppio possibile colpo: un nuovo centrocampista centrale e un nuovo esterno d’attacco. Per la mediana il primo nome sembra essere quello di Steven N’Zonzi. L’esperto e forte centrocampista del Siviglia potrebbe arrivare in giallorosso a stretto giro di posta. La Roma ha già l’accordo con il giocatore per un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione e conta di trovare un’intesa anche con il Siviglia per 25-28 milioni di euro, evitando così il pagamento della clausola da 35 milioni (sul giocatore però ci sono anche Barcellona e Arsenal).

Chiuso il centrocampista, partirà la caccia all’esterno. Pallotta ha smentito l’interesse per Suso mentre, secondo La Gazzetta dello Sport, Monchi sta pensando a Quincy Promes, olandese, classe ’92, di proprietà del CSKA Mosca: valore 25 milioni di euro. Queste intanto le parole del presidente Pallotta: «N’Zonzi è una bestia. la questione non è di anzianità, ma di qualità e sostenibilità di ingaggi. Suso? Se si crea un’opportunità la coglieremo ma non abbiamo bisogno di un’altra ala. Avevamo praticamente chiuso per Malcom, lì si era creata un’opportunità. Abbiamo costruito una squadra importante, credo sia la mia Roma più forte, ma non basta perché faremo altri due acquisti. Quando la Roma potrà permettersi un Cristiano Ronaldo? E’ una domanda stupida perché noi stiamo già trattando Messi».