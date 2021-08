Obiang dopo la broncopolmonite: «Non è stato un periodo facile»

Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, ha rassicurato i tifosi dopo la broncopolmonite virale dei giorni scorsi

Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, ha rassicurato i tifosi dopo la broncopolmonite virale dei giorni scorsi. Le sue parole su Instagram.

«Grazie per tutto l’amore ricevuto. Non è stato un periodo facile ma mantengo la stessa illusione di quando ero bambino. Al momento sto bene. Sono stato ben accudito da tutti i professionisti dell’Ospedale di Modena, dove mi hanno tenuto di buon umore. Ringrazio anche il dottor Pecci. Voglio ringraziare la società per la pazienza e la serietà per il rispetto che mi hanno dimostrato in questo momento difficile. E anche ai tifosi, che fate di questa professione molto più di uno sport e io ricambierò tutto quell’amore in campo. Grazie, Pedro».