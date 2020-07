Oblak nel mirino del Chelsea: pronta la super offerta all’Atletico Madrid

Il Chelsea ha messo nel mirino Oblak: i Blues sono pronti a sborsare una super cifra per il portiere dell’Atletico Madrid

Il nome di Jan Oblak scalda il mercato. Come spiega As, il portiere dell’Atletico Madrid è finito nel mirino del Chelsea, che sarebbe pronto a lanciare un’offensiva per portarlo a Londra.

I Blues sarebbero disposti a pagare una cifra folle, addirittura 100 milioni di euro, per portare il giocatore in Premier League. Lampard vorrebbe l’estremo difensore e sarebbe disponibile a separarsi da Kepa per portarlo nel club.