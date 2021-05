Oblak: «Non riesco a trovare le parole, sensazioni spettacolari»

Il portiere dell’Atletico Madrid Oblak ha parlato dopo la vittoria della Liga. Tutta la felicità del giocatore per il successo ottenuto

Il portiere dell’Atletico Madrid Jan Oblak ha esternato tutta la felicità per la vittoria del titolo nella Liga. Ecco le parole del calciatore sloveno.

«Sono così contento che non riesco a trovare le parole per descrivere come mi sento, sono sensazioni uniche. Vincere LaLiga è qualcosa di speciale e complicato e ci siamo riusciti in un anno davvero difficile. Faccio le congratulazioni a tutti i giocatori, alle persone dello staff e a tutta la gente che ci segue sempre. C’è voluto l’aiuto di tutti per trovare una gioia simile, stiamo provando sensazioni spettacolari»