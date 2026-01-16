Obrador Torino, operazione ai dettagli! C’è l’accordo col Benfica, la palla passa al Real Madrid: cosa manca per l’arrivo del difensore

Il Torino serra i tempi ed è pronto a chiudere la prima operazione in entrata della sessione invernale. La dirigenza granata ha praticamente definito l’arrivo di Rafa Obrador, raggiungendo un’intesa di massima sia con l’entourage del ragazzo che con il Benfica. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto.

Per la fumata bianca definitiva manca ormai soltanto un ultimo passaggio formale: il via libera del Real Madrid, società che vanta ancora dei diritti sul cartellino del difensore. Una volta incassato l’ok delle Merengues, il classe 2004 potrà sbarcare in Italia già nel weekend per mettersi a disposizione del tecnico Marco Baroni. Obrador è un profilo di prospettiva ma con un curriculum già interessante: dopo l’esordio precoce in Liga col Maiorca a soli 16 anni, si è formato nel vivaio dei madrileni e ha vestito la maglia del Deportivo La Coruna, prima dell’approdo in Portogallo. Il Toro ha scelto lui per dare nuova linfa alla fascia sinistra.