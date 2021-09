Oddo: «Polemiche su Immobile? Ha delle caratteristiche ben precise»

Massimo Oddo, doppio ex della sfida tra Milan e Lazio, ha analizzato la sfida di San Siro. Ecco le sue parole

Massimo Oddo – per le frequenze di Lazio Style Radio – ha commentato il match di San Siro tra Milan e Lazio. Ecco le parole del doppio ex:

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

GARA – «La Lazio è tornata a competere ad alti livelli e può dire la sua in tutti i campi. Sarà un match a viso aperto, per la mentalità dei due allenatori e poi perché siamo all’inizio del campionato e si guarda poco la classifica. Sarà sicuramente una bella partita».

MILAN – «È sul livello dello scorso anno, è vero che ha perso Donnarumma, ma ha preso un portiere altrettanto valido. Ha perso Calhanoglu e ha puntato sull’esperienza di Giroud per giocare ad esempio la Champions League. Togliendo le due punte il Milan è una squadra molto giovane».

SINGOLI – «Zaccagni mi piace molto, è un giocatore forte ed è cresciuto molto. È un’alternativa validissima per la Lazio e per Sarri. Ottimo anche Lazzari e Immobile lo conosciamo. C’è un po’ di polemica intorno a lui ma la verità è che ha delle caratteristiche ben precise: è fortissimo quando attacca la profondità e sulle ripartenze, non ha qualità tecniche eccelse e quindi in una Nazionale molto tecnica può fare più fatica a fraseggiare con i compagni».