Offerta Sky digitale terrestre: ecco i costi degli abbonamenti e i pacchetti disponibili per la stagione 2018/2019

Sky quest’anno ha fatto le cose in grande. Spazzata via la concorrenza di Mediaset Premium e trovato l’accordo con l’astro nascente dello streaming online (Dazn), il colosso di casa Murdoch ha monopolizzato il calcio in tv. Sky, avrà infatti l’esclusiva sia sulla Serie A che sulla Champions League ed Europa League. L’emittente satellitare ha così rivoluzionato il calendario orario del campionato calcistico che è mutato in tre partite al sabato (alle 15, alle 18 e alle 20.30), quattro tornate alla domenica (12.30, 15.00, 18.00 e 20.30) e la novità assoluta rappresentata dal Monday Night alle 20.30.

Sky è quindi in grado di fornire ai propri clienti una vastissima gamma di show televisivi: oltre alle numerosissime partite, match sportivi, talent show esclusivi, serie tv. Inoltre, da pochi mesi dispone anche di alcune frequenze sul digitale terrestre che permettono ai futuri acquirenti del servizio di godere dei tanto amati canali “privati” anche senza la necessità di installare parabole e decoder. Ma proprio a proposito dell’offerta Sky, come si compongono i vari pacchetti? E cosa è possibile acquistare attraverso le tre piattaforme (Satellitare, Digitale Terrestre, Fibra)? Ecco a voi una descrizione completa:

Offerta Sky Satellite

E’ la classica e al contempo più vecchia offerta Sky. I clienti dell’emittente satellitare potranno acquistare:

Il pacchetto Sky Tv (Sky Uno, Sky Atlantic, le reti del gruppo Fox) = 21,60 € al mese.

Il pacchetto Sky Calcio (Serie A, i campionati esteri, Champions e EL) = 15,20 € al mese.

Il pacchetto Sky Sport (Tutti i match di Champions, più Nba, Formula Uno ecc) = 15,20 €

Il pacchetto Sky Cinema (Tutti canali cinema di Sky più 5 canali Premium) = 15,20 €

Il pacchetto Sky Famiglia (Tutti i canali dedicati ai ragazzi) = 5,20 €

Tutti questi pacchetti possono essere acquistati singolarmente partendo dal pacchetto base Sky TV che è compreso in ogni abbonamento. I pacchetti si possono abbinare a proprio piacimento, così da comporre la miglior offerta possibile in base ai gusti del fruitore finale.

Offerta Sky Fibra

L’offerta Sky consultabile attraverso la Fibra è uguale a quella disponibile via Satellite: tutti i pacchetti già descritti sono acquistabili anche per i clienti che vogliono usufruire di Sky via web. C’è solo una piccola differenza: a causa degli accordi presi da Mediaset e Sky, tutti i canali Mediaset Premium non saranno visibili attraverso questa modalità. Sky via Fibra Ottica è in offerta a 29,90 € al mese con Sky TV, Sky Famiglia e un pacchetto a scelta tra Sport e Cinema.

Offerta Sky Digitale Terrestre

È sicuramente l’offerta meno ricca tra quelle descritte sopra. Tuttavia offre buoni canali per tutte le esigenze. Infatti, sarà possibile abbonarsi a soli tre pacchetti:

Sky Calcio , che contiene 7 match di Serie A su 10 e Sky Sport 24.

, che contiene 7 match di Serie A su 10 e Sky Sport 24. Sky Sport , che contiene tutte le partite delle squadre italiane in UEFA Champions League e UEFA Europa League , la Premier League e la Bundesliga. E inoltre: 1 partita della Serie A , la Formula 1, la MotoGP, Wimbledon e gli ATP Masters 1000.

, che contiene tutte le partite delle squadre italiane in e , la Premier League e la Bundesliga. E inoltre: , la Formula 1, la MotoGP, Wimbledon e gli ATP Masters 1000. SkyTv, che contiene i canali Sky Uno, Sky Atlantic, FOX (il canale principale, non tutte la famiglia) e National Geographic. Presenti “in omaggio” anche gli 8 canali Premium dedicati a cinema e serie tv.

Sky sul digitale terrestre è in promozione a 19,90 € al mese per 6 mesi sino al 18 settembre (costi iniziali 29 €). In offerta c’è anche il pacchetto Sky Calcio a 15 € al mese.