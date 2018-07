Ogbonna può tornare in Italia: piace al Napoli

Il Napoli in cerca di un difensore: piace Angelo Ogbonna, ex di Juventus e Torino ora in Premier al West Ham

Napoli molto attivo sul mercato in queste ore. Mentre si cerca di definire il passaggio di Sarri – e probabilmente anche quello di Jorginho – al Chelsea, il club partenopeo lavora anche in entrata. Carlo Ancelotti, infatti, avrebbe chiesto ad Aurelio De Laurentiis l’acquisto di un nuovo difensore. Stando a quanto riportato da Radio Crc, i campani avrebbero messo nel mirino Angelo Ogbonna, difensore ex Juve e Torino ora al West Ham. A favorire l’operazione potrebbe essere il procuratore del difensore, che è lo stesso di Carlo Ancelotti.