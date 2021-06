Olanda, Blind: «Malore Eriksen? Ho pensato di ritirarmi da EURO 2020»

Daley Blind, difensore dell’Olanda, ha pensato al ritiro dall’Europeo dopo il malore patito da Christian Eriksen: le sue dichiarazioni

«Quanto accaduto a Christian ha avuto un impatto enorme su di me, non solo perché lo conosco, ma anche perché ho vissuto una vicenda simile alla sua. Ho dovuto superare un ostacolo mentale per scendere in campo. Ho sicuramente pensato di non partecipare al torneo dopo quelle immagini, non sono riuscito a dormire dopo averle viste, ma poi sono riuscito a mettermi tutto alle spalle e sono orgoglioso di averlo fatto».