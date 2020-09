Olanda-Italia in tv e streaming: dove vederla

L’Olanda sfida in casa l’Italia di Roberto Mancini nella seconda giornata del Gruppo 1 della Nations League: dove vedere la partita in tv e streaming

Nella 2ª giornata della Nations League, per il Gruppo 1 della Lega A, l’Italia di Roberto Mancini fa visita in trasferta all’Olanda del nuovo Ct. Dwight Lodeweges, subentrato a Ronald Koeman dopo l’ingaggio di quest’ultimo da parte del Barcellona. Olanda-Italia: la partita si giocherà lunedì 7 settembre 2020 nella cornice della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, con fischio d’inizio alle ore 20.45. La partita sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych.

In classifica gli Arancioni comandano il Gruppo 1 della Lega con 3 punti in virtù del successo nel primo turno contro la Polonia, seguono Bosnia Erzegovina e Italia a quota 1 e i polacchi chiudono con 0.

La sfida Olanda-Italia sarà trasmessa in esclusiva in diretta e in chiaro dalla RAI su Rai 1. La televisione pubblica detiene infatti i diritti delle gare disputate dalla Nazionale maggiore. Tifosi e appassionati di calcio potranno seguire l’impegno della Nazionale anche in diretta streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Rai Play. La telecronaca di Olanda-Italia sarà affidata ad Alberto Rimedio, mentre Antonio Di Gennaro lo affiancherà al commento tecnico. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Olanda-Italia

Competizione: Nations League 2020/2021

Quando: Lunedì 7 settembre 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Rai 1

Dove vederla in streaming: Rai Play

Stadio: Johan Cruijff Arena (Amsterdam)

Arbitro: Felix Brych (Germania)

