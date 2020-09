All’Amsterdam Arena, la 2ª giornata di Nations League 2020/2021 tra Olanda e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Con pieno merito l’Italia vince contro l’Olanda ad Amsterdam. Di Nicolò Barella il gol decisivo per la vittoria, avvenuto nei minuti di recupero del primo tempo. Buonissima prova degli azzurri che sono andati più volte vicini al raddoppio.

Sintesi Olanda Italia 0-1

91′ Clamorosa chance persa da Kean – Il centravanti prende il tempo a Promes, aggira in uscita Cillessen e calcia incredibilmente alto a porta sguarnita

90′ Depay vicino al gol – Sforbiciata dell’attaccante del Lione: pallone che rimbalza a terra con violenza e termina oltre la traversa.

82′ Colpo di testa di De Jong – L’olandese prova a sorprendere Donnarumma con un colpo di testa su calcio di punizione. Para facile il portiere del Milan

75′ Occasione per Kean – L’ex Juventus calcia altissimo sull’ennesima imbeccata dalla sinistra di Spinazzola.

67′ Chance per Kean – Buon lavoro di Immobile sulla fascia che entra in area e crossa rasoterra per Kean il quale strozza troppo il tiro che termina a lato del palo sinistro.

65′ Tiro di Jorginho – Destro dal limite di Jorginho strozzato da un difensore dell’Olanda, che evita il raddoppio e mette in angolo.

61′ Tiro di Depay – Si mette in proprio il talento del Lione, che si aggiusta il pallone sul mancino e spara verso la porta difesa da Donnarumma: sfera alta non di molto

53′ Miracolo di Donnarumma – Azione olandese che porta alla conclusione a botta sicura van de Beek dal cuore dell’area: miracolo di Donnarumma che devia il pallone sopra la traversa

52′ Tiro di Insigne – Da fuori area il capitano del Napoli prova a sorprendere il portiere olandese con un tiro a giro: palla in angolo

45′ GOL DELL’ITALIA – Bellissima azione degli azzurri sugli sviluppi di una rimessa laterale: Immobile crossa dal limite dell’area e Barella anticipa i difensori olandesi e buca Cillessen

42′ Infortunio Zaniolo – Il classe 1999 abbandona il campo zoppicando vistosamente dopo una botta al ginocchio sinistro. Dentro Kean

37′ Ci riprova Insigne – Scambio con Immobile e conclusione del capitano del Napoli che Cilissen para facile

34′ Chance per Insigne – Il napoletano converge verso il centro e fa girare il destro che termina di poco a lato

32′ Tiro di Wijnaldum – Il centrocampista del Liverpool si libera con eleganza della pressione di Jorginho e apre il piattone dal confine dell’area azzurra: blocca in due tempi Donnarumma.

27′ Tiro di Barella – Gran lavoro di Immobile che protegge palla e scarica per l’accorrente Barella il quale tira ma il pallone viene deviato dalla difesa olandese e termina docile tra le braccia di Cillessen

25′ Chance sciupata da Immobile – Barella guida il contropiede degli Azzurri: lancio millimetrico per Immobile, che commette però fallo in attacco

18′ Chance per Immobile – Immobile riceve palla e punta Veltman: da posizione angolata prova il destro a giro ma il pallone termina di poco a lato del palo

16′ Zaniolo vicinissimo al gol – Azione personale di Spinazzola che scodella in mezzo per Zaniolo dalla sinistra: il classe ’99 prova un’acrobazia che finisce di pochissimo sopra la traversa

11′ Chance per Barella – Il centrocampista prova la conclusione dal limite dell’area che, deviata, termina di pochissimo sopra la traversa

10′ Tiro Depay – Dopo un contrasto vinto con Barella, l’olandese fa partire un tiro da posizione impossibile: palla alta sopra la traversa

3′ Chance Immobile – Primo pallone toccato dall’attaccante della Lazio: tiro-cross nei pressi del vertice dell’area, sfera che termina abbondantemente a lato.

Fischio d’inizio – Si gioca

Migliore in campo: al termine del primo tempo Barella

Olanda Italia 0-1: risultato e tabellino

RETE: 45′ Barella

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer (70′ Dumfries), Veltman, van Dijk, Aké (80′ L. De Jong); de Roon, van de Beek (57′ Bergwijn), de Jong; Wijnaldum, Depay, Promes. A disposizione: Krul, Bizot, Tete, Fer, Babel, Schuurs, Strootman, Ihattaren, Wijndal. Ct: Lodeweges.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli (80′ Cristante); Zaniolo (41′ Kean), Immobile, Insigne (90′ Chiesa). A disposizione: Sirigu, Cragno, Di Lorenzo, Pellegrini, Belotti, Mancini, Acerbi, Florenzi, Caputo. Sensi. Ct: Mancini.

ARBITRO: Brych

AMMONITI: D’Ambrosio, Veltman, Cristante, Wijnaldum, Chiellini