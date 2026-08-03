Olanda, caccia al nuovo CT: Van Gaal pronto a un incredibile quarto mandato dopo i rifiuti dei candidati

L’ipotesi di un ritorno di Louis Van Gaal sulla panchina della nazionale olandese torna prepotentemente d’attualità. Secondo quanto riportato da De Telegraaf, il tecnico 74enne sarebbe disposto a riprendere il ruolo di commissario tecnico qualora la federazione decidesse di contattarlo. Per Van Gaal si tratterebbe della quarta esperienza alla guida degli Oranje, un record che testimonia la fiducia e il prestigio di cui gode nel calcio olandese.

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La federazione è infatti alla ricerca del successore di Ronald Koeman, dimessosi dopo l’eliminazione ai sedicesimi dell’ultimo Mondiale contro il Marocco. I primi nomi sondati — Arne Slot, Erik ten Hag e Peter Bosz — hanno declinato la proposta, preferendo proseguire la propria carriera nei club europei. Una serie di rifiuti che ha spinto la federazione a valutare nuovamente la pista Van Gaal, mai realmente tramontata.

Secondo indiscrezioni, l’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco sarebbe oggi in buone condizioni di salute. Nel 2022 aveva reso pubblica la diagnosi di tumore alla prostata, interrompendo la propria attività per concentrarsi sulla guarigione. Oggi, però, Van Gaal sarebbe pronto a tornare in campo, consapevole che il ruolo di commissario tecnico comporta un impegno meno gravoso rispetto alla gestione quotidiana di un club.

Negli ultimi anni ha lavorato come consulente per l’Ajax, mantenendo un legame diretto con il calcio olandese. Conosce profondamente l’ambiente della nazionale, che ha già guidato in tre cicli diversi, l’ultimo dei quali culminato nei quarti di finale del Mondiale 2022, con l’eliminazione ai rigori contro l’Argentina.

Se la federazione dovesse decidere di chiamarlo, Van Gaal — come riportato — sarebbe pronto ad accettare la sfida e a rimettersi al timone degli Oranje.