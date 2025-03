Olanda Spagna, Mikel Merino riprende gli orange nel recupero: si deciderà tutto al ritorno

L’andata dei quarti di finale di Nations League tra Olanda e Spagna termina con il risultato di 2 a 2: i dettagli

Niente da fare per l’Olanda di Ronald Koeman che vede sfumare la vittoria contro la Spagna nel recupero grazie al gol a tempo scaduto di Mikel Merino. Inoltre, all’81’ gli Orange sono rimasti in dieci dopo il cartellino rosso rimediato da Jorrel Hato per un fallo ai danni di Le Normand. Non sono bastati i gol di Cody Gakpo e Tijani Reijnders che avevano ribaltato il risultato dopo il vantaggio iniziale firmato da Nico Williams. Quindi si deciderà tutto domenica nella gara di ritorno allo stadio Mestalla di Valencia.