Olanda, van Gaal: «Ho detto che possiamo diventare campioni, ma...»

Louis van Gaal, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa in vista del quarto di finale contro l’Argentina

Louis van Gaal, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Ho detto che possiamo diventare campioni, non che lo diventeremo sicuramente. Possiamo vincere il Mondiale, ma se non ci riusciremo non si potrà parlare di fallimento. Messi è un giocatore che con una giocata può decidere ogni partita, nel 2014 nella semifinale contro di loro ha toccato un pallone e abbiamo perso soltanto ai rigori, adesso vogliamo prenderci una rivincita.

Ovviamente Messi è il giocatore più pericoloso, è in grado di creare molto e segnare lui stesso. Ma quando perdono palla non partecipa molto alla fase difensiva e questo ci dà delle possibilità».