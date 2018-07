Dybala di nuovo all’attacco di Oriana Sabatini su Instagram: è “ammmore”? – FOTO

Dybala-Oriana Sabatini: rispunta il gossip tra l’attaccante della Juventus e l’attrice argentina complice… Instagram

Anche se a distanza di mesi, tutto confermato: Paulo Dybala parrebbe nuovamente e felicemente impegnato. L’attaccante della Juventus avrebbe intrapreso un flirt con l’attrice, cantante, modella e showgirl argentina Oriana Sabatini. Un segnale evidente alla relazione sui due è arrivato proprio nelle ultime ore quando Dybala si è pubblicamente esposto commentando una delle tante foto (quella di cui sotto) della bella Oriana, classe 1996, sul proprio account Instagram: il numero dieci bianconero si è limitato a lasciare una emoticon rappresentante una faccina innamorata (quella con i due cuoricini al posto degli occhietti) e la modella argentina ha risposto semplicemente a sua volte con altre due emoticon raffiguranti delle scimmiette con le zampe a coprire gli occhi. Indizi non molto espliciti, è vero, ma del resto nel mondo social di oggi tanto basta per scatenare il gossip.

Non è la prima volta che si parla di una relazione tra Dybala e la Sabatini: già un anno fa Dybala, in rotta all’epoca con la fidanzata Antonella Cavalieri, con cui ha terminato la propria relazione in primavera, aveva commentato e messo like a più riprese alle foto Instagram della bella connazionale (leggi anche: DYBALA-ORIANA SABATINI: SCOPPIA IL GOSSIP). Tra i due la conoscenza andrebbe avanti insomma da un bel po’ di tempo o, per meglio dire, da anni, considerato che la Sabatini, figlia di un noto imprenditore argentino e nipote della famosa tennista Gabriela Sabatini, sarebbe in rapporti con la stella juventina da ben prima che quest’ultimo arrivasse in Italia. Insomma, come si suole dire: se son rose fioriranno. Certo, ad Oriana i numeri per sfondare e farsi notare anche qui da noi.

🦋 @loligortari A post shared by Oriana Sabatini (@orianasabatini) on Jul 6, 2018 at 4:56pm PDT

