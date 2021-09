Oma Akatugba, giornalista amico di Osimhen, parla del centravanti del Napoli: ecco le sue dichiarazioni sul nigeriano

Oma Akatugba, giornalista amico di Victor Osimhen, ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’attaccante del Napoli.

«Spera di mostrare il suo valore agli occhi del pubblico partenopeo, che non ancora ha avuto modo di conoscere dal vivo a causa della pandemia. Dal punto di vista tecnico, Osimhen non è solo un finalizzatore, ma anche un attaccante associativo che fa giocare bene la squadra. Il colpo alla testa rimediato contro Capo Verde? La sostituzione è stata presa più per precauzione che per reale necessità. Osimhen è in gran forma, come ha dimostrato il gol segnato nella partita di ieri».