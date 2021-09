Napoli, Osimhen: «Il club ha sempre creduto in me, voglio star bene»

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, parla dopo la doppietta decisiva contro il Leicester: ecco le sue dichiarazioni

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la decisiva doppietta contro il Leicester in Europa League.

«Sono contento per me ma per la squadra, per come abbiamo giocato e per come abbiamo recuperato. Ora non mi fisso un obiettivo: il club ha sempre creduto in me e voglio continuare così. Ora voglio star bene, senza infortuni, e dare tutto per raggiungere gli obiettivi».