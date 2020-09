Ospina: «Io e Meret abbiamo un grande rapporto»

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato del suo rapporto con Meret e del momento della squadra partenopea

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato del suo rapporto con Meret e del momento della squadra partenopea. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli:

MERET – «Abbiamo un grande rapporto e questo è fondamentale. Sono sempre pronto ad aiutarlo quando ne ha bisogno. È un grande talento».

PRIMA DI CAMPIONATO – «Vincere la prima è importante, ti dà fiducia, ma sappiamo che manca ancora tanto. È stato fatto tanto lavoro ed abbiamo gli uomini giusti per disputare un grande campionato. Avere gente come Manolas e Koulibaly è importante, lavoriamo per non subire gol anche perché in attacco abbiamo calciatori che possono risolvere le partite. Il primo obiettivo è tornare in Champions League, ma vogliamo lottare anche per il campionato».

OSIMHEN – «È molto importante avere questi calciatori. È un ragazzo davvero tranquillo, sta facendo vedere la sua velocità e la sua forza».

OBIETTIVI NAPOLI – «Vincere quest’anno? Certo, dobbiamo pensare a vincere perché abbiamo grandi calciatori ed un grande allenatore, pensiamo di gara in gara. Ora la testa è già al Genoa».