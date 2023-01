Ottavio Bianchi: «La Serie A è un bruttissimo campionato. Sembra...»

Ottavio Bianchi, ex giocatore e allenatore, ha parlato del momento che sta vivendo il campionato di Serie A. Le dichiarazioni

Ottavio Bianchi, ex giocatore e allenatore, ha parlato della Serie A a Radio Anch’Io.

PAROLE – «Ormai le altre giocano per il secondo posto, sembra il Giro d’Italia con Merckx. E’ un bruttissimo campionato. Del resto la A da molti anni è di quarta fascia. Prima ci sono Premier, Liga, Francia, Germania. I migliori venivano in Italia, una volta. Adesso non vengono. Bravissimo il Napoli a prendere giocatori che non conoscevo assolutamente e sono protagonisti».